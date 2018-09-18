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Beklenen gelir 35 milyar dolar

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Beklenen gelir 35 milyar dolar
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, turizmde sayısı kadar turizm gelirini de artırma, pazarları çeşitlendirme, 12 aya yayma ve farklı konseptler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu yıl 'nin turizm gelirlerinin 35 milyar doları, turist sayısının da 35 milyonu aşmasını beklediklerini belirten Uslu, sektörün yeni rekorlara koştuğuna dikkat çekerek "Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre 'ya havayolu ile gelen turist sayısı büyük artış göstererek yeni bir rekora koşuyor" diye konuştu.
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Beklenen gelir 35 milyar dolar
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