Beklenen gelir 35 milyar dolar

AK
Parti Antalya
Milletvekili Atay Uslu, turizmde turist
sayısı kadar turizm gelirini de artırma, pazarları çeşitlendirme, 12 aya yayma ve farklı konseptler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu yıl Türkiye
'nin turizm gelirlerinin 35 milyar doları, turist sayısının da 35 milyonu aşmasını beklediklerini belirten Uslu, sektörün yeni rekorlara koştuğuna dikkat çekerek "Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre Antalya
'ya havayolu ile gelen turist sayısı büyük artış göstererek yeni bir rekora koşuyor" diye konuştu.