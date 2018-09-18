Denizlerimizi çöplük yaptık

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 'Uluslararası Kıyı Temizleme Günü' dolayısıyla yapılan temizlikte 4 saatte 418 kilogram çöp toplandı. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen çevre temizliğine 30 gönüllü katıldı. Şövalye Adası, Kızılada, Boncuklu ve Delikli Koyu'ndaki çalışma sırasında teknelerle adalara ve koylara ulaşan gönüllüler, yaklaşık 4 saatte 418 kilogram çöp topladı.

RAPOR DÜZENLENİYOR

TURMEPA'da görevli Ersin Özer, kıyılardan toplanan çöplerin ağırlıkla plastikten oluştuğunu söyledi. Yüzden fazla ülkede yüzbinlerce gönüllünün temizlik çalışması yaptığını vurgulayan Özer, "Toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor. Ortaya çıkan rapor doğrultusunda alınması gereken önlemler tespit edilerek, çalışmalar yürütülüyor" dedi.