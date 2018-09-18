Evden uzaklaştı karavanda yaşıyor

Antalya
LYA'DA oturan emekli asker 58 yaşındaki Orhan Özmenlikan
, mahkemeden eşi ile ilgili uzaklaştırma kararı verilince Konyaaltı sahilinde park ettiği karavanda yaşamaya başladı. Asker emeklisi 3 çocuk babası Orhan Özmenlikan 13 Ağustos'ta eşi Z. Özmenlikan ile aile içi bir meseleden tartıştı. Özmenlikan, önce polise ardından da savcılığa giderek eşi Orhan Özmenlikan'ı şikayet etti. Mahkemelik olan çiftten Orhan Özmenlikan, 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Tek geliri emekli maaşı olan Orhan Özmenlikan, çaresiz kalınca karavan alıp yaşamaya başladı. Özmenlikan, piknik tüpünde çay demleyip müzik dinleyerek cezasının dolmasını bekliyor.