Hayali uçmak

Antalya NTALYA'DA yaşayan Mahmut Leventoğlu , hayalini kurduğu 'uçan motosiklet' projesini gerçekleştirmek amacıyla bir motosiklete pervane ve kanat taktı. Almanya 'da dünyaca ünlü bir otomotiv şirketinde tekniker olarak çalışan 50 yaşındaki Mahmut Leventoğlu, üç yıl önce Antalya 'ya yerleşerek projesini hayata geçirmek için harekete geçti.

DENEME PİSTİ ARIYOR

'Uçan motosiklet' yapacağını anlattığı eşi ve çevresi tarafından ciddiye alınmayan Leventoğlu, önce projesi tasarımını yaptırdı ardından kanat, ve pervane aksamını motosiklete taktı. Leventoğlu, 'uçuşa hazır' olduğunu öne sürdüğü motosikletiyle 'uçuş denemesi' yapacağı pist aramaya başladı.