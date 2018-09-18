İhanet edenleri meslekte tutmam

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Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, okul servislerinde çocuklara kendi evlatlarıymış gibi bakacaklarını söyleyerek ailelerden rahat olmalarını istedi. Şoförlerin, tüm çocuklara kendi çocuğuymuş gibi davranmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bacak, "Emanete ihanet edeni sektörde barındırmam. Aldığımız emaneti, adam gibi iş
imizi yapıp yerine teslim edeceğiz. Evinden
çocuğu alıp yine evine bırakacağız. İşimize ekmeğimize sahip çıkacağız. Onun dışında hiçbir şeyi kabul etmem. Bir nefer gibi çalışacağız" ifadelerini kullandı.