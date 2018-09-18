Köyden domates ihracatı

ISPARTA'NIN merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Deregümü Köyü'nde yılda ortalama 44 milyon liralık domates üretiliyor. Yıllar önce gül ve sebze üretimi yapılan Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyü'nde, 2004 yılında deneme amacıyla serada başlanan domates yetiştiriciliğinden iyi verim alınınca üretim de arttı. Bin 400 dönüm sera alanında dönüm başına yaklaşık 15 ton domates yetiştirilen köyde yılda yaklaşık 21 bin ton domates üretilirken, 44 milyon liralık gelir elde ediliyor.

BÖLGEDE İŞÇİ AÇIĞI YAŞANIYOR

Köyün muhtarı Osman Katırcı, "Domateste dönüm başına ortalama 15 ton ürün alıyoruz. Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan'a da domates gönderiliyor" dedi. Hasat döneminde sezonluk yaz boyu köy nüfusunun 2 bin 500'e ulaştığını kaydeden muhtar Katırcı, "Üretim döneminde işçi bulmakta zorluk çekiyoruz" dedi.