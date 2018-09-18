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Motosikletten uçtu otomobile kondu

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Motosikletten uçtu otomobile kondu

ISPARTA'DA otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan , çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanına uçtu. Ağır yaralanan Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kaza, Zafer Mahallesi 156. Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 GC 9850 plakalı otomobil, önünde ilerleyen yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İKİSİ DE YARDIM BEKLEDİ
Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, karışan otomobilin tavanına uçtu. Motosiklet sürücüsü ise kazaya karışan otomobil ile park halindeki başka bir otomobil arasında sıkıştı. Emine Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında, Mustafa Kara da sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsünü ifadesi için polis merkezine götürdü.

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Motosikletten uçtu otomobile kondu
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