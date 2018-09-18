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Müziğin tınısı Patara’dan yayıldı

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Müziğin tınısı Patara’dan yayıldı
AntalyaLYA'NIN Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, tarafından nostalji konseri düzenlendi. Konserde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları sahne aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, sanatçılar Özlem Seven ve Ahmet Dağyar antik mecliste nostalji rüzgarı estirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfü Çelik de "Bu faaliyeti uluslararası düzeye çıkararak, duyarlılığı artırmak istiyoruz" dedi.
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Müziğin tınısı Patara’dan yayıldı
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