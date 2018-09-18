Müziğin tınısı Patara’dan yayıldı

Antalya
LYA'NIN Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından nostalji konseri düzenlendi. Konserde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları sahne aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, sanatçılar Özlem Seven ve Ahmet Dağyar antik mecliste nostalji rüzgarı estirdi. Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfü Çelik de "Bu faaliyeti uluslararası düzeye çıkararak, antik kentlere
duyarlılığı artırmak istiyoruz" dedi.