Tadı toprağından

Pekmez
i ile ünlü Antalya
'nın Akseki ilçesinde her yıl eylül ayının ilk haftasında üzüm bağları bozularak, toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor. Akseki pekmezinin lezzetinin sırrı ise şıranın içine atılan ve sadece Çimi Mahallesi'nde bulunan özel beyaz topraktan geliyor. LEZZETİN SIRRI
Alaçeşme Mahallesi'nde 62 yıldır üzüm pekmezi yapan 82 yaşındaki Rahime Uslu, yaklaşık 5-6 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez elde edildiğini belirterek, "Toprağı şıranın içine atmazsak pekmez lezzetli olmaz. Toprak şıranın acısını alır. Lezzetli olmasını sağlar. Akseki'nin pekmezinin lezzeti bu özel topraktan ileri gelir. Akseki pekmezi niye meşhur derseniz, pekmezin lezzeti bu özel topraktan gelir. Bu toprak olmazsa pekmez kaliteli olmaz" dedi. Pekmez zamanı gelmeden sipariş aldıklarını anlatan Uslu, "Biz daha pekmezimizi yapmadan herkes sipariş verir. Pekmezimizi pazara götürmüyoruz. Köye gelerek pekmezi bizden alırlar" diye konuştu.