Bakan’ın Antalya turu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya
'da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ersoy, Vali Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve beraberindekilerle EXPO 2016 Antalya sergi alanını ziyaret etti. Golf aracıyla sergi alanını gezen Ersoy ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı. ZEYTİNPARK GEZİSİ
Ardından Zeytinpark'a geçen Ersoy'a, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır bilgi verdi. Bakan Ersoy
'a burada, vakıf zeytinliğinde üretilen ürünlerden ikram edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Ersoy, beraberindekilerle Zeytinpark'ı gezdi.