Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bakan’ın Antalya turu

Bakan’ın turu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ’da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. , EXPO 2016 Antalya sergi alanını golf aracıyla gezerek inceledi

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Bakan’ın Antalya turu
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ersoy, Vali , Büyükşehir Belediye Başkanı , Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve beraberindekilerle EXPO 2016 Antalya sergi alanını ziyaret etti. Golf aracıyla sergi alanını gezen Ersoy ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

ZEYTİNPARK GEZİSİ
Ardından Zeytinpark'a geçen Ersoy'a, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır bilgi verdi. 'a burada, vakıf zeytinliğinde üretilen ürünlerden ikram edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Ersoy, beraberindekilerle Zeytinpark'ı gezdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan’ın Antalya turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN