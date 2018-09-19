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Balık sezonu açılışı yoğun ilgi gördü

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Balık sezonu açılışı yoğun ilgi gördü
Antalya'DA av yasağının bitmesinin ardından balık sezonu açıldı. Saat 05.00'te Balıkçı Barınağı'nda yapılan ve tonlarca balığın satıldığı sezonun ilk balık mezatına, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mezatta barbunun kasası 200, hamsinin kasası 150, karidesin kasası 400, palamutun kasası ise 180 liraya satıldı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İş Adamları Dernek Başkanı İlhami Demir, mezatta bir kilo fiyatına bir kasa balık satıldığını söyledi. Fiyatların ilk gün için uygun olduğunu söyleyen Demir, "Sağlık açısından vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz. Fiyatları da etle kıyaslandığında uygun" dedi.
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Balık sezonu açılışı yoğun ilgi gördü
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