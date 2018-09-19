Bisiklet yolu ihaleye çıkıyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı'ndan Lara'ya uzanan bisiklet yolları projesini 2 Ekim'de ihaleye çıkarıyor. Proje, yer tesliminin ardından 90 günde tamamlanacak. 28 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Tamamlanan Antalya
Yaşam Parkı projesi içerisindeki bisiklet yolu da dahil olmak üzere Teomanpaşa, Milli Egemenlik, Hasan Subaşı Caddeleri, Eski Lara Yolu ve Rauf Denktaş Caddesi üzerinde birbiriyle bağlantısı olmayan 20 kilometrelik bisiklet yolu, yeni proje ile birbirine bağlanarak yaklaşık 28 kilometreye çıkarılacak. Mevcut yollar rehabilite edilerek 8 kilometre yeni bisiklet yolu imal edilecek. GÜZERGAH BELIRLENDI
Konyaaltı-Lara kesintisiz bisiklet yolu güzergahı ise şöyle; Liman Kavşağı'ndan başlayarak Konyaaltı Sahili- Dumlupınar Bulvarı-Hasan Subaşı Parkı- Teomanpaşa Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi- Hasan Subaşı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Caddesi-Işıklar Caddesi-Tevfik Işık Caddesi-Eski Lara Yolu-Düden Park içi-2134. Sokak-Çağlayangil Caddesi- Rauf Denktaş Caddesi.