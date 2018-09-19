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Estonya’da Türk rüzgarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi çilerinin ünü yurt dışına ulaştı. ASAT pehlivanları ata sporumuzu Estonya’nın Parnu şehrinde düzenlenen ’nda tanıttı

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Estonya’da Türk rüzgarı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Sporcuları Baş Pehlivan Mustafa Batu ve Başaltı Pehlivanı Süleyman Başar Estonya'da Türk rüzgârı estirdi. ASAT Güreşçileri 03-09 Eylül tarihleri arasında Estonya'nın Parnu şehrinde düzenlenen etkinliklerinde sporunu tanıttı.

GÖSTERI MAÇI YAPILDI
Organizasyonda 4 ayrı gösteri maçı gerçekleştiren pehlivanlar yağlı güreşin seyir zevki yüksek teknikleriyle izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

MANŞETLERE TAŞINDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreşçileri, Estonya devlet kanalının prime time yayınında bir de röportaj gerçekleştirdi. Pehlivanların performansları yerel gazetelerin manşetlerini süsledi. Yağlı güreş müsabakaları sonrası seyirciler ASAT Güreşçileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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