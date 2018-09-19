Estonya’da Türk rüzgarı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi ASAT
Güreş Takımı Sporcuları Baş Pehlivan Mustafa Batu ve Başaltı Pehlivanı Süleyman Başar Estonya'da Türk rüzgârı estirdi. ASAT Güreşçileri 03-09 Eylül tarihleri arasında Estonya'nın Parnu şehrinde düzenlenen Türk Haftası
etkinliklerinde yağlı güreş
sporunu tanıttı. GÖSTERI MAÇI YAPILDI
Organizasyonda 4 ayrı gösteri maçı gerçekleştiren pehlivanlar yağlı güreşin seyir zevki yüksek teknikleriyle izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. MANŞETLERE TAŞINDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreşçileri, Estonya devlet kanalının prime time yayınında bir de röportaj gerçekleştirdi. Pehlivanların performansları yerel gazetelerin manşetlerini süsledi. Yağlı güreş müsabakaları sonrası seyirciler ASAT Güreşçileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.