Fırsatçılığa geçit yok

Türkiye'nin uğradığı ekonomik saldırıya karşı vatandaş tek yürek olurken stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasına gidenlere karşı Antalya
'da denetimler sıklaştırıldı. Toptancı ve perakendeciler mercek altına alındı. Antalya
Ticaret İl Müdürlüğü son 10 günde bir çok işlemeye şok denetimler gerçekleştirdi. DENETİMLER ARTTI
Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, ürünlerde arz ve taleple uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk gibi piyasa fiyatlarını etkileyen spekülatörlere göz açtırmamak için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Denetimlerde işletmelerden üç ürün seçildiğini ve bu ürünlere ilişkin temmuz ayı ve önceki aylardan fatura istendiğini belirten Dizerkonca, "Bu faturalar incelenerek aradaki artışa bakıyoruz. Eğer sebepsiz ve fahiş artış varsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'na bildiriyoruz" dedi. 300 FİRMA DENETLENDİ
Dizerkonca, fahiş fiyatla ilgili 184 ve stoklu satışla ilgili 87 firmayı denetlediklerini açıkladı. Uygunsuzluklar hakkında tutanak tutulduğunu vurgulayan Ticaret İl Müdürü Dizerkonca, "Fiyatları sebepsiz artıranlara 50 bin liraya kadar para cezası kesilmesi söz konusu olacak" diye konuştu. Dizerkonca, ayrıca 300'ün üzerinde firmaya da etiket denetimi yaptıklarını, 5 firmaya uygunsuzluk nedeniyle tutanak tutulduğunu sözlerine ekledi. Toptancı firmaların uyguladığı zamların perakendeye yansıdığına dikkat çeken Dizerkonca, özellikle salça ve un toptancılarıyla ilgili çok şikayet alındığına dikkat çekti. VATANDAŞA GÖREV
İlçe belediyelerin zabıta birimlerine de denetim konusunda eğitim verdiklerini açıklayan Ticaret İl Müdürü, denetim konusunda en büyük görevin tüketiciye düştüğünü vurguladı. Dizerkonca, vatandaştan stokçuluk ve fahiş fiyat artışını Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirmelerini istedi. KIRTASİYELERE ÖZEL DENETİM
OKULLARIN açılmasıyla birlikte son bir hafta içerisinde kırtasiyelerde denetimleri yoğunlaştırdıklarını da anlatan Dizerkonca, şunları söyledi: "Kırtasiyede teknik düzenlemeye aykırı 65 ürün tespit edildi. Ayrıca güvensizlik şüphesiyle 4 ürün de laboratuara incelemeye gönderildi. Kırtasiyede fiyat artışının yanı sıra, CE ve 0-3 yaş uygunluk belgelerini inceliyoruz."