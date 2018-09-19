Gürbüz evinde güldü

Antalya
'nın Serik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz
başpehlivan oldu. Döşemealtı Belediyesi adına güreşen Hüseyin Gümüşalan ikinci olurken Antalya Büyükşehir Belediyesi
adına güreşen Mustafa Kemal Karaboğa ile Döşemealtı Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu da üçüncü oldu. PUANLAMADA YENDİ
Kırk başpehlivanın kispet giydiği güreşlerde toplamda 650 pehlivan Çandır Er Meydanı'na çıktı. Ali Gürbüz sırasıyla Cengizhan Şimşek, Mustafa Batu, Furkan Durmuş Altın'ı yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde de Orhan Okulu'yu yenen Gürbüz finale yükseldi. Final güreşinin normal süresi denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçerken puanlama güreşinde Ali Gürbüz rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı sırt üstü yenerek başpehlivan oldu. ALTIN KEMER ÖDÜLÜ
Serik Yağlı Güreş
leri'nde seyirciler tribünleri tıklım tıklım doldurdu ve başpehlivan belli oluncaya kadar yerlerinden ayrılmadı. Yağlı güreş mozaiğinin bir parçası olan ağalık ise yapılan müzayede sonunda Bayram Albayrak'ın oldu. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Güreşlere Altın Kemer ödülü koyduk. Şu anki değeri 100 bin TL. 3 yıl üst üste hangi sporcu başpehlivan olur alırsa altın kemerin ebedi sahibi olacak. Ayrıca, başaltı ve büyük orta boylarında da güreşleri teşvik etmek için bu boylara da altın kemer ödülü koyduk" dedi. NEFES KESTİLER
Serik Yağlı Güreşleri'nde başaltı güreşlerinde final mücadelesi yapan Mustafa Doğan Özkaya ile İlhan Kırmızıkan adeta nefesleri kesen bir müsabaka yaptı. Çok hareketli geçen müsabakada rakibinin paçalarını yakalayan Özkaya ileri doğru sürdü ve budama yaparak puan almayı başardı. Başpehlivanlık mücadelesinde ise puanlama bölümünün altın puan aşamasında Hüseyin Gümüşalan rakibi Ali Gürbüz'e dalarak ileri sürerken Gürbüz toparlandı ve kontra oyun yaparak kurtuldu. Ardından Ali Gürbüz, Gümüşalan'ın ayağını yakaladı. Bu defa Gümüşalan künde pozisyonu alırken Gürbüz de bir anda kılçık oyunu yaparak galip gelmesini bildi. HEDEF KIRKPINAR
SERIK'TE başpehlivan olan Ali Gürbüz SABAH Akdeniz'e yaptığı açıklamaya güreşseverlere teşekkür ederek başladı. Kendisinin de Serik Belediyesi adına güreştiğini hatırlatan Gürbüz, "Bugünkü birinciliğimi Başkanım Ramazan Çalık'a ve tüm Antalya
lılara armağan ediyorum. Bu yıl oldukça iyi çalışmıştım fakat Kırkpınar güreşlerinde bir şanssız yenilgi aldım. Bizler için doğal olarak en önemli yağlı güreş organizasyonu Kırkpınar Güreşleri. En büyük hedefim Kırkpınar Güreşleri altın kemerini Antalya'ya getirmek" dedi. UZUN SÜREN MÜSABAKALAR
GEÇEN hafta yapılan 666. Elmalı Yağlı Güreşleri'ndeki yarı final müsabakasında Ali Gürbüz ile İsmail Balaban
arasında 2 saat 15 dakika süren mücadelenin tartışmaları sürdü. Konyaaltı Belediyesi Antrenörü Hasan Aydın, Elmalı Güreşleri'nden sonra hafta içinde İsmail Balaban'ın üç kez serum almak zorunda kaldığını ifade etti. Araştırmacı yazar İsmail Yılmaz ise "Bana göre final güreşi öncesinde müsabakaların bu kadar uzaması doğru değil. Çünkü bu kadar uzun mücadele ile enerjisini tüketen sporcu doğal olarak final güreşine yorgun çıkıyor ve istediği performansı gösteremiyor. Bana göre hakemlerin ihtar seçeneğini daha hızlı kullanarak müsabakaların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamalı" diye konuştu. GÜREŞLER SENEYE ASPENDOS'TA
SENEYE daha büyük projelerinin olduğunu belirten Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Güreşleri iki güne çıkarıp cumartesi günü çeyrek finale kalan pehlivanları pazar günü tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda güreştirmeyi düşünüyoruz. Eskiden atalarımız burada kıran kırana güreşler yapardı. Hem nostalji hem kültürel turizm ve uluslararası turizm açısından da etkili olacaktır" diye konuştu.