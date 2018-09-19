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Her alanda başarılı

Manavgat’ta yaşayan hem iyi bir öğrenci, hem iyi bir evlat. birincisi Sevcan, keçi otlatıp süt sağarak ailesine yardımcı oluyor

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Her alanda başarılı
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'nde yaşayan ve iki yıl önce sınavlarında okul birincisi olan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki , kışın okuyup, yazın ise ailesiyle birlikte Toros Dağlarında keçi otlatırken, bir yandan da ders çalışıyor.

AİLEYE DESTEK OLUYOR
Sevcan Topaca'nın ailesi hayvancılıkla uğraştığı için yaz aylarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Kaklıktaş mevkisine yaylaya çıkıyor. Burada ailesi ile birlikte üç aylık yaz tatilinde hem ailesine destek oluyor, hem de derslerini ihmal etmiyor.

BİSİKLET HEDİYESİ ALDI
2016-2017 eğitim öğretim yılında TEOG sınavlarında 463 puan alarak okul birincisi olduğunu söyleyen Topaca, "İyi bir liseye gitmeyi planlıyorum. Kışın okuyorum. Yazın ise yaylaya çıkıyorum" dedi. Topaca, okul birincisi olduğu için de tarafından bisiklet hediye edildiğini söyledi.
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