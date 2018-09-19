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İlk gün heyecanı yaşadılar

Giriş Tarihi: 19.9.2018
İlk gün heyecanı yaşadılar
İSTEK Antalya Yeditepe Koleji Lara (Merkez) Kampüsü'nde ler yeni eğitim-öğretim yılı için ders başı yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen törende yeni eğitim-öğretim yılının açılışı kutlandı. Törende ortaokul 8. sınıf öğrencilerinden Ece Özbey 'Barış Olsun Adın' adlı şiiri okudu. Öğrenciler çalan zil ile sırayla sınıflarına girerek yeni eğitimöğretim yılına adım attı. Okula yeni başlayan öğrenciler heyecan yaşarken, üst sınıflarda okuyan öğrenciler ise uzun soluklu ayrılığın ardından okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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