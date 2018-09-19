Sıvı kısıtlaması ALKÜ projesi ile sona erecek

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ
) ortak olduğu ve NATO
Projesi kapsamında geliştirilecek cihaz sayesinde sıvının içindeki patlayıcılar kolayca tespit edilebilecek. Hava yoluyla seyahat eden yolcuların uçuşlarında uygulanan el bagajlarına 2012 yılında belirli bir miktara kadar getirilen sıvı kısıtlaması uygulaması Türk ve Ukraynalı mühendisler tarafından geliştirilecek cihaz sayesinde kaldırılması hedefleniyor. GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ
NATO tarafından finanse edilen 560 bin euro bütçeli, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK
ve Ukrayna Radyo Fizik Elektronik Enstitüsü tarafından yürütülen projeye ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi ortak oldu. ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı, "Bu projede NATO tarafından sağlanacak finansman ile fakültemiz laboratuvar alt yapısı güçlenecek, güvenlik tedbirleri açısından da büyük katkı sağlayacak" dedi.