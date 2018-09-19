Tevrat cinayetinde cezalar onaylandı

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde 1400 yıllık el yazması Tevrat'ı satmaya çalıştığı iddia edilen Murat Ünal'ı (34) öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Harun Varış ve Hicran Ceylan'a verilen 'ağırlaştırılmış ömür boyu', Beytullah Altuntaş'a verilen 'ömür boyu' ve Süleyman Ceylan hakkında verilen 18 yıl hapis cezası, bölge adliye mahkemesi tarafından onandı. YARGITAY'A GİDECEKLER
Manavgat'ta 2016 Kasım ayında Harun Varış'la evden çıkan Murat Ünal'dan haber alınamaması üzerine ailesi polise başvurmuş, Ünal'ın cesedi çobanlar tarafından iki kolu kesik, göğüs kafesi yarılmış halde bulunmuştu. Açılan davada Harun Varış'la birlikte, avukat Hicran Ceylan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Beytullah Altuntaş'a ömür boyu hapis, Süleyman Ceylan'a da 18 yıl hapis cezası verilmişti. İki tarafın da yaptığı itirazı değerlendiren Antalya
Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi kararı onadı. Taraflar şimdi de Yargıtay'a itiraz etmeye hazırlanıyor.