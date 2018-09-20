Antalya’ya turizm fuarı

ANFAŞ Genel Müdürü Hüseyin Özdamar
, Antalya
'da Türkiye'nin en büyük, dünya klasmanında ise ilk 5 içinde yer almasını hedefledikleri 'Antalya
Turizm Fuarı' için çalışmalara başladıklarını söyledi. Antalya Turizm Fuarı'nın Nisan 2020'de yapılması planlanıyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısına katılan Özdamar, yeniden yapılanma sürecine giren ANFAŞ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Antalya'da Türkiye'nin en büyük, dünya klasmanında ise ilk 5 içinde yer almasını hedefledikleri Antalya Turizm Fuarı için düğmeye bastıklarını söyleyen Özdamar, "Konum olarak turistik tesislere ve Antalya Havalimanı
'na yakınız. Türkiye'nin bölünmemiş en büyük fuar salonuna sahibiz. Avantajımız ve imkanlarımız diğer bölgelere göre çok daha fazla. Alışılmışın dışında çok daha fazla ülke sayısını hedefliyoruz" diye konuştu. ALANYA'YI OLUMLU ETKİLER
ALTİD Başkanı Burhan Sili ise fuarın, Antalya için olması gereken bir girişim olduğunun altını çizerek, "Antalya genelinde uzayan sezon Alanya'yı da olumlu etkiler. Yapılan çalışmalara gereken desteği vereceğiz" diye konuştu.