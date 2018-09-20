Canavar durmuyor

Antalya
'da 24 saat içinde meydana gelen 3 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana gelen tek yönlü motosiklet kazasında ölen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Barış Şimşek
'in ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Şimşek, Galatasaray- Lokomotif Moskova maçını izledikten sonra motosikleti ile elektrik direğine çarptı. Başında kask bulunmayan SDÜ Kargo Bölümü son sınıf öğrencisi Barış, başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Barış'ın ölümü babası Erdoğan Şimşek ile yakınlarını gözyaşlarına boğdu. EKREM DE KAZA KURBANI
İkinci motosiklet kazası ise Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. Tefenni istikametinden Korkuteli'ne gelen M.E. idaresindeki 15 FF 437 plakalı otomobil, aynı istikamette gelen Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'ncisi sınıf öğrencisi Ekrem Sarı'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ekrem Sarı, ağır yaralandı. Kalbi durduktan sonra yeniden hayata döndürülen ve Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
Sarı, burada hayatını kaybetti. EVİNE GİDİYORDU
3'üncü kaza ise Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine giden 66 yaşındaki Sümbül Çetin'e kamyonet çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 çocuk annesi yaşlı kadın kurtarılamadı. Çetin'nin cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.