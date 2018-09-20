Doukara hedef büyüttü

Antalya
spor'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara, Senegal basınına özel açıklamalarda bulundu. Takım olarak hedeflerinden bahseden başarılı futbolcu, bu sezon kendisine koyduğu gol barajını da açıkladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılmasıyla beraber kırmızı-beyazlıların yolunu tutan 26 yaşındaki golcü, Antalyaspor
'da mutlu olduğunu söyledi. 15 GOL İSTİYOR
Taraftarın kendisini çok iyi karşıladığını belirten Doukara, "Eto'o'nun takımdan ayrılmasının ardından golcü bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Gelen teklife de olumlu yanıt verdim. Eto'o'nun yerini benimle doldurmak istemeleri benim için onurdu" dedi. Kişisel olarak bu sezonki hedeflerinden de bahseden Doukara, "Türkiye'de ivme kazandığımı düşünüyorum. Geçen sezon 11 gol attım. Bu sezon en az 15 gol atmayı hedefliyorum" diye belirtti. Kendisini rahat hissettiği mevkileri de anlatan Doukara, "4-3-3'te solda olmayı seviyorum. 4-4-2'de de ikinci forvet oyuncusu olarak oynamak hoşuma gidiyor" dedi.