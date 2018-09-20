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Dünya çapında operasyon

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Dünya çapında operasyon
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. ve Kepez Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Op. Dr. Mehmet İlker Turan, tiroit bezi ya da nodülleri, alt dudak ile diş arasındaki bölgeden yaptıkları ameliyatla çıkarıyor.

6 AYDA 25 AMELİYAT
Ağız içinden kapalı yöntemle tiroit ameliyatlarını Op. Dr. Mehmet İlker Turan ile birlikte yapan Doç. Dr. Bülent Dinç, bu yöntemle ameliyatların pek çok avantajı olduğunu belirtti. Bu tip ameliyatlarda boyunda iz olmadığını vurgulayan Doç.Dr. Dinç, "Ayrıca ses telleri ve sinire zarar verme olasılığı daha az. Açık ameliyatta oluşabilecek enfeksiyon riski düşük. daha az. Hastanın normal hayata dönmesi ise açık ameliyata göre daha kısa sürede oluyor" dedi. Op. Dr. Mehmet İlker Turan ise "6 aylık sürede 25 ameliyat yaptık. Ülkemizde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi, bir de biz yapıyoruz. Dünyada ise 32 merkezden biri biziz" dedi.
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