Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Antalya
'DA 19 Eylül Gaziler Günü
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmayla başladı. Törene, Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İL Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Zeynel Abidin Sezer, gaziler, askerler, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı. YA ŞEHİT YA GAZİ
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Zeynel Abidin Sezer, vatanın sembolünün Gaziler Günü olduğunu söyledi. Gaziye sahip çıkan devlet ve halkın olduğunu ifade eden Sezer, "En önemlisi de evladımı askere, 'Ya şehit ol, ya da gazi' diyerek gönderen Türk annesine sahibiz" dedi.