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Her gol için 3 puan

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Her gol için 3 puan
SPOR Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor, bu haftaya kadar kalesinde 9 gol görmesine rağmen attığı 2 gol ile 2 galibiyet alıp 13. sırada kendine yer buldu. Turuncuyeşilliler, ligde sırasıyla Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Ankaragücü'ne 2-0 ve Galatasaray'a 6-0 mağlup olduktan sonra Göztepe ve Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı.

YEMİYOR ATIYORLAR
Süper Lig'de ilk 3 haftada rakip fileleri havalandıramayan Alanyaspor, sonraki lig mücadelelerinde ise rakiplerini attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. Antalya temsilcisi Süper Lig'in en az gol atan ve en kötü averaja sahip takımı olmasına rağmen 5. hafta sonunda 13. sırada yer aldı.
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Her gol için 3 puan
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