Kömürlükten kütüphaneye

Antalya
'da yaşayan 58 yaşındaki emekli Veli Koç
, oturduğu sitenin kömür deposunu kütüphaneye çevirdi. İnsanların daha çok kitap okuması için 22 yıldır oturduğu Toros mahallesindeki 5 Yıldız Sitesi'nin 72 metre kare kömür deposunu kiralayan Koç, örnek bir projeye imza attı. Ücretsiz olarak herkesin yararlandığı kütüphaneye Türkiye'nin dört bir yanından kitap bağışı yapılıyor. GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR
Oturduğu ilçe olan Konyaaltı'nın 39 mahalleden oluştuğunu ve sadece bir kütüphane bulunduğunu belirten Koç, kendi imkanlarıyla kütüphane kurdu. Kütüphane gönüllü çalışanı olarak kendine mesai saatleri belirleyen Koç, sabah 09.00'dan akşam 16.00'a kadar kütüphanenin başında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Her yaştan insanın kütüphaneyi ziyaret ettiğini söyleyen Koç, "Kütüphane kurulduğu günden şimdiye kadar 100 kişi ziyaret etti. Şimdilik çevre bölgedeki vatandaşların haberi var. Daha fazla kişinin gelip ücretsiz kitaplardan faydalanmasını istiyorum" dedi. Ayrıca kütüphaneyi ziyaret eden çocuklar için Koç, ücretsiz balon veriyor. Kütüphanede kitap sayısı 3 bini aşarken, Atatürk köşesi, soru bankası, 0-5 yaş çocuk hikayeleri, 15 yaş çocuk hikayeleri, yerli romanlar ve Türk Tarihi gibi kitap bölümleri bulunuyor. Koç, "Yurt dışından da kitap bağışı yapılıyor. Amerika'da yaşayan bir Türk vatandaşı da bağışta bulundu" dedi.