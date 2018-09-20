Maliyetine mücevher

MÜCEVHER sektörü temsilcilerinden Altınbaş, Antalya
'da düzenlediği 'Halk Günleri
' etkinliğiyle pırlanta, elmas ve altın ürünlerini maliyetine satışa sundu. Laura Alışveriş Merkezi'nde yer alan mağazadaki 'Halk Günleri'ne ilgi yoğun oldu. 'Stokları bitiriyoruz' sloganıyla düzenlenen kampanya için mağazaya gelenler, pırlanta, altın ve elmas ürünleri inceledi. 3 GÜN DAHA SÜRECEK
Şirketin Genel Koordinatörü Erdoğan Yalaman, "Özellikle yeni evlenecek çiftler ve anne-babalar büyük ilgi gösteriyor. Kampanya süresince 3 bin 650 TL'den satılan pırlanta beştaş yüzük bin 590 TL, 2 bin 490 TL'den satılan pırlanta tektaş yüzük bin 90 TL, 599 TL'den satılan altın kolye 299 TL, 499 TL'den satılan altın yüzük ise 239 TL'den müşteriye ulaşacak" dedi. Kampanya 23 Eylül'de bitecek.