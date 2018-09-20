Murat Özgen: Sıradan bir kongre değil

Antalya
SPOR için kritik olduğu kadar tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz.
Camiadan kaç kişi bu durumun farkında bilemiyorum. Ancak geri dönüşü olmayan bir yola girileceğinden hiç şüphem yok.
Geçen sezonun sonundan başlayıp, bu sezonun ilk haftalarına kadar camianın üzerinde dolaşan kara bulutların bir anda nasıl dağıldığını ayrıca belirtmeye gerek yok.
Şimdi bulutların arasından yüzünü gösteren güneşin tamamen ortaya çıkması ile güneşin batması arasında kalan ince çizgide bulunuyoruz
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Peş peşe gelen olumlu sinyaller, Antalyaspor
Kulübü Derneği'nin kongre kararı almasıyla devam etti. Olması gereken buydu. Nafiz Tanır ve ekibini kutluyorum. Antalyasporluluk duruşu bunu gerektirirdi. Gerçi aynı duruşu kendilerini eleştirenleri kulüpten ihraç ederken dövenleri affederek gösteremediler.
Bunun cevabını mutlaka vereceklerdir. Şimdi gözler genel kurulda. A.Ş.'deki seçimin öncesinde dernek genel kurulu seçimi daha önemli.
Çünkü biliyorsunuz, dernek başkanının tek başına kaldırdığı el, A.Ş. başkanını seçiyor. Bu çok önemli değil aslında.
Önemli olan ve sorun yaratan, dernek yönetiminin 'denetleme' adı altında 'Demokles'in kılıcı' gibi A.Ş. yönetiminin başının üzerinde olmasında.
Şimdi Ali Şafak Öztürk
'Ben ya iki koltuğu da alırım ya hiç almam' diyor.
Ben olsam ben de öyle derim.
Fikrim baştan beri aynı. İsimlere takılmayalım. Her kim bu camianın başında olacaksa iki koltuğun da sahibi olmalı. Gönül, dernek yönetimi için de birkaç aday çıkmasından, ancak bu adayların 'Ya iki koltuğu da alırım ya hiç almam' demesinden yana.
'Ali Şafak Öztürk olmazsa başkasını buluruz' diyenlerin aday bulunamadığı için ötelenen, sonrasında ise Cihan Bulut'un arkadan ittirilerek başkan olduğu günlerde nerede olduğunu da merek ediyorum.
Gerçi bunların söyleyenlerin kulüpteki hareket kabiliyeti sıfırlanacağı için konuştuklarını hepimiz biliyoruz.
Bugünkü şartlarda borç yükünün altına girebilecek olan tek isim Ali Şafak Öztürk. Kendisini seversiniz, sevmezsiniz, başarılı bulursunuz ya da bulmazsınız bilemem.
Ben Öztürk'ün yarım kalan işini tamamlamak için döndüğünü biliyorum ama siz düz mantıkla şöyle düşünün; En azından, ailesini kurtarmak için Antalyaspor'u kurtaracaktır.
Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yapılacak genel kurulunda sürpriz bir liste beklemiyorum. Ancak iki koltuğa da aday başka isimlerin de aday olmasından yanayım. Oy kullanacakların, sadece başkan seçmek gibi bir sorumluluğu olmayacak. Kulübün geleceğini de oylayacak. Bunu da bilmelerinde fayda var.