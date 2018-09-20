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Teknoloji bağımlılığına karşı spor yapalım

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Teknoloji bağımlılığına karşı spor yapalım
HERKES İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından hazırlanan, AB hibe programı kapsamında Türkiye ortağı Antalya Gençlik ve Spor Kulübü olarak 'Çocukların Teknoloji Bağımlılığına Karşı Spor ve ' projesi, 'da başlatıldı. Antalya'da yaşayan 6-13 yaş gurubunda yaklaşık 100 çocuğun ebeveynlerinle katıldığı seminerde 'Teknoloji Bağımlılığı Nedir? Bağımlılığı Kontrol Altına Alma Yöntemleri, Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri, Sosyal Alanda Görülen Şikâyetler" konularında bilgiler verildi. Seminer sonunda çocuklar ve ebeveynlerine soru ve cevap şeklinde anket uyguland
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Teknoloji bağımlılığına karşı spor yapalım
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