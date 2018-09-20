Yaman operasyon

Antalya
'da, aralarında özel harekat
çıların da olduğu 255 polisin, 17 adrese düzenlediği eş zamanlı hava destekli uyuşturucu operasyonu nefesleri kesti. Antalya
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir süredir devam eden teknik ve fiziki takibi, geniş katılımlı operasyonunda uyuşturucunun değişmeyen adresi Zeytinköy didik didik arandı. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet
, Kaçakçılık ve Organize, Terörle Mücadele, Güvenlik, Ahlak Büro ve Trafik Şubesi ekiplerince, Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy'de, Gebizli ve Yeşildere mahallelerindeki operasyonda bildik manzaralar yaşandı. ÖZEL HAREKAT DA DESTEK VERDİ
255 polis, 2 zırhlı araç ve 3 narkotik köpekle gerçekleştirilen operasyonda, bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeriye girildi. Operasyona Özel Harekat polisleri destek verdi. Operasyon sırasında bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polisi görünce, gecekonduların arasından kaçmaya çalışan şüphelilerden biri, narkotik ve özel harekat polisince kovalama sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçarken fırlattığı iki paket eroin, polisin detaylı araması sonucu bir evin çatısındaki tahtaların içinde bulundu. HAVADAN TAKİP EDİLDİ
Telsiz kod adı 'Kanat' olan polis helikopterinin de havadan sürekli takip edip yerdeki ekipleri yönlendirdiği operasyonda, bazı şüphelilerin uyuşturucu ve hassas terazileri, evlerinin camından attıkları görülerek nokta bilgileri aktarıldı. Bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine, Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel timler, bu adreslerdeki bina ve dairelere, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi. DEDEKTÖR KÖPEKLER
NARKOTIK dedektör köpeklerinin yardımıyla yapılan aramalarda, yastık içine gizlenen eroin bulundu. Operasyonda, 23 kişiye uyuşturucu kullanmaktan, 6 kişiye uyuşturucu ticaretinden ve 1 kişiye de 6136 silahlı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Aramalarda 99,9 gram eroin, 10,5 gram kokain, 245 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 865 liraya ise el konuldu. 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen bir eve giren polis şaşkın döndü. Herhangi bir baskına karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla dış cepheye yerleştirmiş 4 ayrı kamera ile binanın izlendiği belirlendi.