CHP yine borç taktı

Antalya
'da reklam borcu ve seçim promosyonları nedeniyle esnafla mahkemelik olan CHP
, bu kez de kira borcu ile gündeme geldi. Partinin Aksu ilçe
teşkilatı, partinin ilçe binası olarak kiraladığı dairenin borcunu ödemeden başka bir daireye taşındı. BORÇ 7 BİN 875 LİRA
Aksu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Memduh Çetin, eşine ait binada kalan CHP Aksu ilçe örgütünün 14 aylık kirasını, 750 TL'ye yakın su parasını ve 125 TL elektrik faturasını ödemeden başka bir binaya taşındığını iddia etti. Çetin, 1 Ağustos 2016'da eşi Havva Çetin'e ait Barbaros Mahallesi'ndeki daireyi CHP Aksu İlçe Başkanlığı'na kiraladığını söyledi. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız ve eşi Havva Çetin arasında aylığı 500 TL'den bir yıllığı 6 bin TL olmak üzere kira kontratı imzaladıklarını belirten Çetin, "Kira müddeti olarak ise 2 yıl olarak belirlendi 2016 yılında kiramızı aldık. Fakat 2017 yılına ait kiraları alamadık. Ben ödeme beklerken CHP İlçe Başkanlığı ise geçtiğimiz günlerde aynı binadaki başka bir daireye taşındı" dedi. Çetin, CHP'nin ödenmemiş yaklaşık 750 TL'ye yakın su borcu olduğunu eve 125 TL elektrik faturasını ise yeni kiracının ödediğini iddia etti. ÜZERLERİNDEN ATTI
CHP Aksu İlçe Başkanı Yıldız'ın kendilerine, "Çıktığımız zaman borcunuzu öderiz dedi. Ancak bunca zamandır ödemedi. İl Başkanı Ahmet Kumbul'u aradım telefonuma çıkmadı. Ben de genel merkez muhasebeyi aradım. Bana, 'Kiraya verirken bize mi sordun?' diye cevap verdiler. Ben en son ilçe başkanına su borcu ve diğer alacakların ödenmesi için mesaj attım ama yine cevap gelmedi" diye konuştu. YAKINDA ÖDENECEK
CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız ise, kiraları genel merkezinin ödediğini söyledi. Yıldız, "Su borcum yok. Bir aylık 650 TL su borcu geldi. Buna itiraz ettik. Kiraları genel merkez ödüyor. Kiranın bir kısmını verdik. Zaman zaman böyle aksaklıklar olur. Hemen bugün kira ödemesi çıkmıyor. Biz kendisinde durumu bildirdik. Yakın bir zamanda kirası ödenecek. Biz hiçbir zaman kimsenin kirasını ödememezlik yapmadık. Yapmayız da" açıklamasını yaptı.