Finike’nin beş yıldızlı hastanesi bitiriliyor

Antalya
'DA inşaatı tamamlanan Finike Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor. AK Parti
Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu, beraberindeki Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ile birlikte Finike Devlet Hastanesi Başhekim ve hastane yönetimi ile bir araya geldi. KUMLUCA VE DEMRE
Çalışmalardaki son durum hakkında bilgi alan Uslu, taleplerin hızlıca aşılması için İl Sağlık müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı
yetkilileri ile irtibat kurdu. Açılış sürecini adım adım takip ettiklerini belirten Uslu, "Tefrişat ve tıbbi cihazların alım sürecinin sonuna gelindi. 5 yıldızlı otel konforunda olacak modern hastanemiz kısa süre içinde açılacak. Yoğun bakımlarla, müşahede yataklarıyla beraber 125 yataklı hastanemiz, tefrişat malzemeleri ile özel hastane gibi oluyor" dedi. Uslu, Kumluca Devlet Hastanesi'ne 50 ek yatak inşaatına başlanıldığını, Demre
'de de 50 yataklı yeni hastane inşaatının devam ettiğini ifade etti.