Her servise kırmızı düdük

EMNIYET Genel Müdürlüğü'nce bu yıl hayata geçirilen 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması, Antalya
'da bin 200 okul servisinde uygulanmaya başlandı. Antalya
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğrenci servislerindeki 2 öğrencinin 'Trafik Dedektifi' seçildiği uygulamada sürücü hata yaptığı anda dedektif öğrenci düdük çalarak sürücüyü uyaracak. Uygulamanın startını Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül
, Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul ile birlikte Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde verdi. ÖNCE DENETİM
Trafik polisleri servis araçlarının muayenesi, servislerde rehber öğretmen bulunup bulunmadığı ve emniyet kemeri uygulaması yaptı. Antalya'da bin 200 öğrenci servisinin trafikte olduğunu söyleyen Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül "Bir önceki yıla oranla servis denetim oranını yüzde iki yüz artırdık. Servis araçlarının karıştığı kazalarda önemli ölçüde düşüş yaşandı. Bu sadece polisiye tedbirlerle alınan bir sonuç" diye konuştu. 2017 yılında 2 bin 692 okul servisi denetlemesi yapıldığını söyleyen Şengül, "Bir servis aracını 4 kez kontrol etmişiz. Ama bundan sonra içinde bir de dedektifimiz olacak" dedi. KORKUTELI'NDE AYNI UYGULAMA
UYGULAMA, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de başlatıldı. Korkuteli Bölge Trafik İstasyon
Amirliği ekipleri, her servis aracında bir öğrenciye kırmızı düdük, tişört ve broşür vererek 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasını sürdürdü. Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser yardımcısı Orhan Yıldırım "Sürücülerin kurallara uymamaları durumunda araçta bu görev verdiğimiz çocuklarımız kırmızı düdüğü çalmak suretiyle güvenli yolculuk yapmaları konusunda diğer öğrenciler ile birlikte ikazda bulunacak" diye konuştu.