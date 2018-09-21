İki araç çarpıştı 16 kişi yaralandı

Antalya
'NIN Korkuteli ilçesinde yolcu servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. İlçe merkezinden Antalya
'ya giden Korkuteli S.S. Minibüs Kooperatifi'ne ait Selçuk Bayır idaresindeki 07 RC 969 plakalı servis ile Hindistan uyruklu Tarun Jain Gayn (39) idaresindeki 07 FDV 28 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. DURUMLARI İYİ
Kazada servisteki yolculardan Hatice Büyükyanar (27), Murat Çağlayan (5), Saadet Çağlayan (25), Harun Baysan (34), Mahmut Turan, Nuri Büyükoğlu (84), Ramazan Çekinir (75), Mehmet Sert, Nurten Sert ile Kübra Okka ile diğer araçta bulunan sürücü Tarun Jain Gyan, Sania Surejh Kumar (38), Fargya Naltar (39), Anjana Jain Podam (24), Nipun Jain Rrakash (25) ve Bıkan Chand Ratanlal (30) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.