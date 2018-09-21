İki ruj için kavga çıktı

Antalya
'DA semt pazarında 10 liraya aldığı 2 ruju değiştirmek isteyen Derya Tilki
ile ablası Remziye Esen, pazarcı E.Ç. tarafından dövüldüğünü iddia ederek polise şikayette bulundu. Kepez ilçesi Atlınova Sinan Mahallesi'ndeki semt pazarından 10 liraya 2 ruj aldığını anlatan Tilki, E.Ç.'nin rujları değiştirmek istemediğini iddia etti. O esnada pazara gelen ablası Remziye Esen'in olaya müdahil olduğunu anlatan Tilki, E.Ç. ve yanında bulunan nişanlısı A.B.'nin kendilerine küfür ettiğini, ablasına dirsek vurup kendisine yumruk attığını ileri sürdü. PAZARCININ SAVUNMASI
Pazarcı E.Ç. ise iki kadının anlattıklarının doğru olmadığını savundu. E.Ç, "Derya Tilki rujları aldıktan 1 saat sonra yeniden geldi ve bunların kendisine yakışmadığını, değiştirilmesini istedi. Hijyenik ürünleri değiştiremeyeceğimi söyledim. Tezgahtan istediği ürünü alabileceğini söyledim. Gitmesi için ittirdim, o esnada parmağımı ısırdı. Parmağımda diş izleri ve çatlak oluştu. Can havliyle bir yumruk atarak beni bırakmasını istedim" dedi. E.Ç. de iki kardeşten şikayetçi oldu.