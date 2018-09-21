Isparta esnafı vicdanlı çıktı

ISPARTA
'DA açlıkla ilgili sosyal deney yapan üniversite öğrencileri, ücretsiz simit talebinde bulundukları simitçilerden boş çevrilmedi. Deneyde bir üniversite öğrencisi, Antalya
'dan Isparta'ya üniversite kaydı için geldiğini söyleyerek, tüm parasını otobüs parası için kullandığını ve aç olduğunu söylüyor. Esnaflardan ücretsiz simit isteyen öğrenci, hiç kimseden ret cevabı almıyor. Üstüne, bazı esnaflar simit yerine poğaça vermeyi teklif ediyor. Bazıları da bir simidin yeterli gelmeyeceğini ifade ederek daha fazla vermeyi teklif ediyor.