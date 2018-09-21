Merkezdi hastane oldu

Antalya İl Sağlık
Müdürlüğü bünyesinde Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne dönüştürüldü. 78 bin 840 metrekare kapalı alana sahip ana binasında 2017 yılından itibaren hizmet sunan hastaneye bağlı Kırcami Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Meltem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Varsak Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bulunuyor. KALİTE YÜKSELİYOR
Hastane bünyesinde diş tedavi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları, mahkum hasta tedavisi ve engelli hasta tedavisi yapılıyor. Antalya
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Toplumun sağlık hizmetlerinden beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmeti talep eden engelli bireylerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.