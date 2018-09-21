Rus ressamın Antalya aşkı

Dünyaca ünlü Rus
ressam Aleksander Samsonov, duyduğu sevgi nedeniyle çalışmalarını Antalya
'da sürdürüyor. Tarihi ve askeri alanlarda resim çalışmaları yapan ünlü ressam 'Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması Müzesi' için çalışmalarını Antalya
'da sürdürüyor. ANTEP'İN MÜCADELESİ
Rus Ressam, işgal yıllarında Antep halkının İngiliz ve Fransız ordularına karşı verdiği destansı mücadeleyi 12 dönümlük alan üzerine yapımı devam eden 'Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması'nda yağlı boya ile yaptığı resimlerle anlatıyor. 12 metre yüksekliği ve 120 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya resimlerinde sona yaklaşan Samsonov, tarihi olayları 3 boyutlu bir çalışmayla resmediyor. Rus sanatçı tarafından müzede kullanılacak 17 adet yağlı boya tablo ve 3 adet diaroma eserinin de sonuna gelindi. TÜRK TARİHİ HEYECAN VERİCİ
TÜRK tarihine büyük ilgi duyan 58 yaşındaki Rus ressam, geçtiğimiz yıllarda 'Resimlerle Türkiye Tarihi' adlı birde kitap çıkardı. Türk tarihinin kendisine heyecan verdiğini söyleyen Samsonov, okuduğu kitaplar ve araştırmalar sonucu eserlerini oluşturmaya başladığını söyledi. Antalya'nın sevdiği bir şehir olduğunu belirten Rus ressam, "Şehrin kültürel ve tarihi zenginliği çok fazla. Antalya'ya özel çalışmalar ve projeler yapmak itiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile iletişim halindeyiz" dedi.