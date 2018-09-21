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Turizmde sorun sıkışan trafik

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018
Turizmde sorun sıkışan trafik
'NIN Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mümtaz Kökten, turizmde bu yıl altın yıl yaşandığını söyledi. Turizmde pazarın çok çeşitlendiği için turizmcilerin yüzlerinin güldüğünü kaydeden Kökten, okullar açılınca çocuklu ailelerin yöreden çekildiğini ancak başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Rusya'dan yöreye turist yağdığını söyledi. Kökten, yoğun günlerde yaşanan trafik sıkıntısı ile ilgili bir rapor hazırladıklarını ve ilgili bakanlıklara sunacaklarını söyledi.
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Turizmde sorun sıkışan trafik
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