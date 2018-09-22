Ata yaşayacak

Antalya
'DA doğuştan ağır epilepsi ve henüz kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası minik Ata, kendisine biçilen 3 aylık ömre inat 9. ayını doldurdu ve ailesine umut vermeyi sürdürdü. 35 yaşındaki Tarık (35) ve 24 yaşındaki Ceylan Özdemir çiftinin, bebekleri Ata'da epilepsi ve mikrosefali hastalığı teşhis edildi. Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı. GÜLÜYOR
Anne Ceylan Özdemir işini bırakmak zorunda kalırken baba Tarık Özdemir gündüz çalışın gece hastanede nöbet tuttu. Durumdan haberdar olan Şükran Kaban isimli bir hayırsever'in desteğiyle Ata, Hindistan'da G-Terapi alanındaki araştırmalarıyla ün yapmış olan Dr. Gunvant Oswal'a muayene oldu ardından da bir haftalık Homeopati tedavisi gördü. Ata'nın nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı. Hatta kafasını kaldırıp anne ve babasına gülmeye başladı. PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ
Baba Tarık Özdemir, "Ata'ya ilk günden bu yana inanıyorum. Gülümsemeye, kolunu ve bacaklarını hareket ettirmeye başladı" diye konuştu. Ata'nın doğduğu hastane ile ilgili hukuksal işlem başlattıklarını anlatan baba Tarık Özdemir, "Hastane avukatları bana 'Bu davayı zenginleşmek için açtınız' diyor. Oğluma sağlığını geri verin o parayı ben size ödeyeyim" diye konuştu.