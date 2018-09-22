Falezler çöpten arındırıldı

SABAH Akdeniz'in 'CHP'li Belediyeden Göstermelik Temizlik' başlıklı haberi ses getirdi. Muratpaşa Belediyesi
ekipleri falezlerdeki çöp ve atıkları temizleyerek, kötü görüntüye son verdi. Akdeniz'in eşsiz manzarasının en güzel izlenebildiği falezler çöplerden arındırılarak temiz görüntüsüne kavuştu. KAMPSAMLI TEMZİLİK Antalya
'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Falez-2 parkında gerçekleştirilen çöp temizliğinin yanı sıra ot ve sazlıklar da temizlendi. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri falezlere yakışmayan çöp ve atıkları toplayarak kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Falez parklarını özellikle hafta sonları pikniğe gelen vatandaşlar ve aileler yoğun olarak kullanırken, çöpleri bölgede bırakması kirliliğe neden oluyor.