Kaçak sulama isyanı

Antalya
'NIN Kumluca ilçesinde kaçak su sullanımı, suyun Yazır Mahallesi'ndeki tarım alanına gelinceye kadar azalmasına neden oluyor. Sulamanın yetersiz olmasından dolayı seraların kuruduğu, meyvelerin ağaçlarda bozulduğu iddia edildi. Yazır Mahalle Muhtarlığı Azası ve Kumluca Belediyesi Yazır Sulama Kanalı Sorumlusu Ferruh Uysal, Kemer'e bağlı Ulupınar bölgesinde kaçak su kullanımı sebebiyle Kumluca ilçesine bağlı Yazır sulama kanalına yetersiz ve geç su gelmesi sonucu bahçeleri ürünleri 2 aydır susuz kalan 180 kişinin telefonlarına çıkamaz olduğunu söyledi söyledi. KANALA GİRMEDEN
Ulupınar Ulupınar-Yazır Adrasan hattındaki 22 kilometre uzunluğundaki sulama kanalından ölçülen saniyede 320 litrelik su akışının saniyede 100 litrelik kısmının Çıralı bölgesine, 220 litresinin Ulupınar- Yazır-Adrasan sulama kanalına verilmesi gerektiğini anlatan Uysal, bugün hem su kaynaklarının azaldığını, hem de suyun kanala girmeden ayrı, girdikten sonra ayrı alınınca perişan olduklarını söyledi. Durumu DSİ'ye bildirdiklerini ve DSİ'nin yerinde tespit yaptığını belirten Uysal, "Bunları kaçak su alımı olarak saydılar. Oysa yukarıdaki havzalarda da borularla Ulupınar'ın Kuzey cephesine su alınıyor. Bunlar kayda girmiyor. Bizim sulama kanalımızın saniyede 220 litre su hakkı varken ancak 60-70 litrelik bir su alabiliyoruz" dedi.