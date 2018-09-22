Narkotimler görevde

Antalya
'da 2018-2019 eğitimöğretim yılının başlamasının ardından narkotim ekipleri okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor. Kent merkezinde aynı anda 6 okul çevresinde denetim yapan timlere TEM ve asayiş ekipleri de destek verdi. İNTERNET KAFELER DENETIMDE
Narkotimler okul çevresinde yer alan kırtasiye ve internet
kafeleri mercek altına aldı. Buralarda çalışan kişilerin kimlikleri tek tek incelenirken oyun oynayan öğrencilerin ders saatinde olup olmadığı denetlendi. Okuldan kaçan örenciler ailelerine bildirildi.Ekipler okul etrafındaki kişileri tek tek genel güvenlik sorgusundan geçirdi. Çanta ve üst aramaları yapıldı. ÖĞRENCİLER UYARILDI
Narkotimler okul çevresi denetimlerinin yanı sıra veli ve öğrencileri de zehir tacirlerine karşı uyarıp bilinçlendiriyor. Uzman polisler öğrencilerin kendilerine arkadaş gibi yaklaşmaya çalışan sigara ve benzeri maddeler teklif eden kişilerden uzak durulması istendi. Öğrencilerden en küçük şüphede dahi 155 polis hattını arayıp ihbarda bulunmaları istedi. Narkotimler okul çevresinde zehir tacirlerine ve öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunmasına karşı gerektiğinde okul yanlarında simitçi, ayakkabı boyacısı, kırtasiyeci olacak.