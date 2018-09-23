Burdur AK Partili olacak

Burdur
'da
düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na katılan Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi'yi ziyaret etti. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olan Türel, 30 Mart 2019 seçimleriyle ilgili iddialı konuştu. Birliktelik vurgusu yapan Türel, "Burdur'da birliğimizi beraberliğimizi tesis edelim. Allah'ın izniyle 2019 Mart'ında Burdur'u AK Partili yapacağız" dedi. GÖNÜLE GİRİLMELİ
Türel, Antalya'da 2004-2009 yılları arasında kentin tarihinin en yoğun yatırımlarının gerçekleştiğini belirtti. Türel, "Buna rağmen 2009'da seçimleri kaybettik. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Hizmet gereklilikse gönül almak yeterliliktir. Bu yüzden hep birlikte gönülleri kazanmaya çalışacağız. O yüzden sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız" diye konutu. Başkan Türel, daha sonra partililerin sorunlarını cevapladı, muhtarlarla en güçlü iletişim içinde olan belediye başkanlarından biri olduğunu ve bu amaçla kurdukları MUBİM sistemini anlattı. PEDAL ÇEVİRDİLER
Menderes Türel, Burdur'da Burdur Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası'na destek olmak için düzenlenen bisiklet turu etkinliğine de katıldı. Türel, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve 150 bisikletçinin de katıldığı etkinlikte pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinlik, İstasyon Çay Bahçesi'nde sona erdi.