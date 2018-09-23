Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Elmalı’dan sonra Uncalı’da

Elmalı’dan sonra ’da

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Elmalı’dan sonra Uncalı’da
Yıllardır Elmalı'da hizmet veren ve damak tadı ile bölgenin en iyileri arasında olan 2'nci şubesini 'da açtı. Damak tadına uygun lezzetlerin sergilendiği mekan, ciğer ve kebap, pide çeşitleri ile Uncalı'da hizmet vermeye başladı. Bülent Aydın ve ortaklığında açılışı yapılan Cadde Ciğercisi, daha ilk günden konuklarından tam not aldı.

BAŞARI SÜRECEK
Açılış kurdelesini kesen Hıdır Kocakaya "Elmalı'da yakalanan başarının burada da devam edeceğine eminim" dedi. Tören, renkli görüntülere sahne oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Elmalı’dan sonra Uncalı’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN