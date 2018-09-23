Elmalı’dan sonra Uncalı’da

Yıllardır
Elmalı'da hizmet veren ve damak tadı ile bölgenin en iyileri arasında olan Cadde Ciğercisi
2'nci şubesini Uncalı
'da açtı. Damak tadına uygun lezzetlerin sergilendiği mekan, ciğer ve kebap, pide çeşitleri ile Uncalı'da hizmet vermeye başladı. Bülent Aydın ve Ayhan Özü
ortaklığında açılışı yapılan Cadde Ciğercisi, daha ilk günden konuklarından tam not aldı. BAŞARI SÜRECEK
Açılış kurdelesini kesen Hıdır Kocakaya "Elmalı'da yakalanan başarının burada da devam edeceğine eminim" dedi. Tören, renkli görüntülere sahne oldu.