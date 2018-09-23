Millet kitap başında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 180 günlük eylem planı kapsamında açılan 30 'Millet Kütüphanesi
'nden birisi de Antalya
'da faaliyete geçti. Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi
'Millet Kütüphanesi' olarak hizmet vermeye başladı. Genç, yaşlı birçok kişinin ilgi gösterdiği kütüphane 7/24 milletin hizmetine sunuldu. ÜCRETSİZ İKRAMLAR
Kütüphanede saat akşam 20.00'den sabah 08.00'e kadar ziyaretçilere ücretsiz ikramlar yapılıyor. Çay, çorba ve keklerin ücretsiz verildiği kütüphaneye her yaştan ziyaretçi gelerek faydalanabiliyor. Millet Kütüphanesi'nden faydalanan öğrenciler ders çalışırken kendilerine ikram edilen çorbanın ücretsiz olmasının bir nimet olduğunu söyledi. Kitap okurken çay ve keklerini yiyen Antalyalılar ise kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtiyor. AİLELER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Özellikle çalışan vatandaşların mesai bitiminden sonra uğradıkları Millet Kütüphanesi'ne aileler de ilgi gösteriyor. Çocukları ile birlikte akşam kütüphaneye gelen aileler kitaplarını okuyarak vakit geçiriyor. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan'ın çağrısının yerinde olduğunu ve Millet Kütüphanesi'ni çok sevdiklerini dile getirdi. HEDEF 50 BİN ÜYE SAYISINA ULAŞMAK
Yaklaşık 15 gündür hizmet veren Millet Kütüphanesi'ni şimdiye kadar 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muharrem Dal, okulların açılması ile birlikte ilerleyen günlerde bu rakamın artacağını tahmin ettiklerini söyledi. Kütüphane Müdürü Dal, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nin yılın ilk 6 ayında 68 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirterek, "17 bin üyemiz var. Millet Kütüphanesi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte üye sayısının 2019'a kadar 50 bine ulaşılmasını hedefliyoruz" dedi. 56 bin kitabı bünyesinde bulunduran kütüphaneye gelenlerin bulamadığı kitaplar başka bir ildeki kütüphaneden getirtilebiliyor.