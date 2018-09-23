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Uykunun merkezi

Yatsan mağazası Barınaklar Bulvarı’nda kapılarını törenle açtı. Açılışa kentin iş ve cemiyet dünyasının tanınan simaları katıldı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Uykunun merkezi
Antalya Barınaklar Bulvarı'nda faaliyete geçen Yatsan törenle açıldı. Mağaza açılışına Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kilit, Yatsan üst yönetiminin yanı sıra iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı. Yatsan Yurt İçi Satış ve Ticari Pazarlama Direktörü Ali Serdar Sorfük, "Yatsan, dünya genelinde ve tüm 'de yayılmaya ve iyi uykuyu herkesin ayağına getirmeye devam ediyor. İyi uykunun hayat kalitesini yükselttiğinin bilincindeyiz ve bunu tüm Türkiye'ye anlatmaya kararlıyız" dedi. Açılışa katılan davetliler, Erdinç Aktaş ve oğullarına girişimcilikleri için teşekkür etti, başarılar diledi.
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Uykunun merkezi
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