Uykunun merkezi

Antalya
Barınaklar Bulvarı'nda faaliyete geçen Yatsan törenle açıldı. Mağaza açılışına Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kilit, Yatsan üst yönetiminin yanı sıra iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı. Yatsan Yurt İçi Satış ve Ticari Pazarlama Direktörü Ali Serdar Sorfük, "Yatsan, dünya genelinde ve tüm Türkiye
'de yayılmaya ve iyi uykuyu herkesin ayağına getirmeye devam ediyor. İyi uykunun hayat kalitesini yükselttiğinin bilincindeyiz ve bunu tüm Türkiye'ye anlatmaya kararlıyız" dedi. Açılışa katılan davetliler, Erdinç Aktaş ve oğullarına girişimcilikleri için teşekkür etti, başarılar diledi.