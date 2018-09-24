Burdur’un kalbi fotoğraflandı

AKDENİZ
Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın uçaktan görüntülediği Burdur'daki Gölhisar Gölü, kalbe benzerliğiyle dikkat çekiyor. Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Burdur Gölhisar Gölü'nü havadan görüntüledi. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Işık, "Çektiğim göl, Burdur Gölhisar Gölü. Yanındaki Uylupınar'da antik Kibyra'nın erken yerleşimi vardır. Kibyra ören yerini mutlaka ziyaret edin" notunu paylaştı.