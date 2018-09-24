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’un kalbi fotoğraflandı

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Burdur’un kalbi fotoğraflandı
Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'ın uçaktan görüntülediği 'daki Gölhisar Gölü, kalbe benzerliğiyle dikkat çekiyor. Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Burdur Gölhisar Gölü'nü havadan görüntüledi. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Işık, "Çektiğim göl, Burdur Gölhisar Gölü. Yanındaki Uylupınar'da antik Kibyra'nın erken yerleşimi vardır. Kibyra ören yerini mutlaka ziyaret edin" notunu paylaştı.
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Burdur’un kalbi fotoğraflandı
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