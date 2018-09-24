Domateste kur oyunu

Isparta
'da domates
üreticileri, 3 liraya toptan sattıkları domatesin dolar bahane edilerek marketlerde 9-10 liraya satışına tepki gösterdi. Üreticiler "Bu fiyatlar, 'Dolara bağlı' deniyor ama ben çok da ona inanmıyoruz. Ülkemizde fırsatçılık çok. 2-3 liraya verilen domates, markette 10 lira olunca üreticinin morali bozuluyor" dediler. Üreticiler ayrıca, girdileri oluşturulan ürünlerin de devlet tarafından denetim altına alınmasını istiyor. DOLAR DÜŞÜYOR FİYAT AYNI
Isparta merkeze bağlı Deregümü Köyü'nde ürettikleri domatesi Ortadoğu ve yurt dışında birçok farklı ülke ile iç piyasaya satan üreticiler, kendilerinden 3 liraya çıkan domatesin 10 liraya satışına tepki gösterdi. Deregümü Köyü'ndeki serasında domates üretimi yapan Mustafa Baykan, "Fiyatlarımız bu sene olması gereken fiyat düzeylerinde. Şu anda 3 lira ve üzeri rakamlara gidiyor. Doların artmasıyla masraflarımız çok arttı" dedi. Girdi fiyatlarının düşürülmesi adına dolar kuru üzerinden artan bu fiyatların absürt olduğunu düşündüğünü ifade eden Baykan, "Dolar 2 katına çıksa bile fiyatlar yükselse tamam ama dolar düşüyor fiyatlar yine aynı kalıyor. Gübre fiyatları düşmüyor. Bunların önüne geçilmesi lazım. Fırsatçılık yapanlar oluyor" dedi. ARACIYA ÇALIŞIYORUZ
Isparta Deregümü Köyü'nde 3 lira 30 kuruştan yerinde toplanarak satılan domateslerin İstanbul, İzmir
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gibi hallere gittiğini kaydeden Baykan, "Halci, üstüne bir fiyat koyuyor, pazarcı, marketçi bir fiyat daha koyunca, fiyatlar anormal şekilde artıyor. Bizden domatesi 3 liraya alan aracılar, 6-7 liraya satıyor. Bunda tabii ki çok afaki bir fiyat farkı var. Olan bizim emeğimize oluyor. Sanki biz, onlar için çalışmış gibi oluyoruz" diye konuştu. BİR ANORMALLİK VAR
DEREGÜMÜ Köyü Muhtarı ve aynı zamanda bir üretici olan Osman Katırcı ise, domates üretimi konusunda girdi fiyatlarının, dolar bahane edilerek yükseldiğini ve adeta fırsatçılık yapıldığını ileri sürdü. Muhtar Katırcı, "Büyük bir fırsatçılık var. Domatesin fiyatı bugün 3 lira 30 kuruş. Yıl sonu ortalaması 1 lira 80 kuruş. Aradaki paralar nerelere gidiyor, kim kazanıyor, ne oluyor, biz onu bilemiyoruz. Burada, benim üretici arkadaşım 2-3 liraya domates veriyor, orada 10 liralık etiketi gördüğü zaman morali bozuluyor. İstanbul'daki vatandaş da bizim vatandaşımız, burada 3 lirayken orada neden10 liraya yesin? Yani, çok anormallik var. Hem üretici hem tüketici memnun olsun ki; ülkemizde bir kaos ortamı olmasın" ifadesini kullandı. TARIM GİRDİLERİ KONTROL EDİLMELİ
ÜRETICININ girdi maliyetleri konusunda da devletin denetim mekanizmasını geliştirmesi gerektiğini savunan Katırcı, "Gübre, ilaç, bitki besleme piyasası ve her şeyde fiyat denetimi yapılmalı. Çünkü, bu fırsatçılıktan başka bir şey değil. Ne oldu da 80 liralık bir gübre 240 lira oldu?. Ya da 132 lira olan MKP gübre, 320-340 lira oldu. Ne oldu da böyle oldu. Yani, dolar bu kadar mı tavan yaptı. Ülke olarak, vatandaş olarak, devlet olarak hepimiz el ele verip, bu durumdan çıkmamız lazım" dedi.